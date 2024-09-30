الصحة السورية: الفرق الطبية بمعبر جديدة يابوس قدمت رعاية صحية لـ942 وافدًا من لبنان

أعلنت وزارة الصحة السورية أنّ "الفرق الطّبيّة في معبر جديدة يابوس في ريف دمشق قدّمت خدمات الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة لـ942 حالة من الوافدين من لبنان الشّقيق، منذ بدء استقبالهم، في إطار الاستجابة الطّارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللّبنانيذة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي احتاجت إلى تقديم الرّعاية الطّبيّة منذ بدء استقبال الوافدين حتّى الآن، بلغ 942 حالة منها 891 حالة احتاجت إسعافات أوّليّة، نتيجة تعرّضها للإغماء وهبوط الضّغط والتهابات الأمعاء وضربة الشّمس، بينما تمّ تقديم العلاج اللّازم ضمن المركز الطبّي في المعبر لـ15 حالة تعرّضت لإصابة جرّاء العدوان، و21 حالة جاءت بسيّارة إسعاف خاصّة، منها حالات تعرّضت لكسور ورضوض جرّاء العدوان؛ وتمّ نقل 15 حالة عبر منظومة إسعاف ريف دمشق إلى مشافي المحافظة".

وذكرت الوكالة أنّه "تمّ تقديم الخدمات الطبيّة اللّازمة لبعض الحالات في مشفى الزبداني بريف دمشق، منها حالة ولادة، فيما تمّ نقل حالات أخرى إلى مشافي الأطفال ودمشق المجتهد والمواساة بدمشق"، مؤكّدةً "أنّها تواصل تقديم الخدمات الطّبيّة بمختلف أنواعها للوافدين من لبنان جرّاء العدوان الإسرائيلي، وذلك عبر نقاط طبيّة مجهّزة بسيّارات إسعاف عند جميع المعابر الحدوديّة، كما تمّ وضع جميع المشافي التّابعة لمديريّات الصّحة في المحافظات الحدوديّة مع لبنان بجاهزيّة تامّة لاستقبال أي حالات، ورفد المعابر بسيّارات إسعاف مجهّزة على مدار 24 ساعة؛ إضافةً إلى أطبّاء وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبيذة اللّازمة".