الإسعاف الإسرائيلي: 10 إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في تل أبيب

تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن سقط 10 إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في تل أبيب. ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان المنفذ فتح النار على إسرائيليين ينتظرون الحافلات في تل ابيب. بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر في الشرطة الاسرائيلية، بان التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار هجوم نفذه فلسطيني.

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