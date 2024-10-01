إذاعة الجيش الإسرائيلي: دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى. واشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران تجاه وسط وجنوب إسرائيل.

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