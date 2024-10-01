صفارات الإنذار دوت مجددا في النقب والبحر الميت ومركز إسرائيل ومستوطنة إريئيل ومستوطنات بالضفة الغربية

دوت صفارات الإنذار مجددا في النقب والبحر الميت ومركز إسرائيل ومستوطنة إريئيل ومستوطنات بالضفة الغربية.

وسبق أن اعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، بانه رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله واللواء عباس نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة. ولفت الى ان أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وشدد الحرس الثوري الإيراني على ان هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

وذكر الحرس الثوري الإيراني بان العملية تأتي بعد مرحلة من ضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية، وتأتي في سياق حقنا بالرد.