الجيش اللبناني ينسحب من عدّة مواقع على الحدود الجنوبية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد مصدر في الجيش اللبناني مساء الاثنين 30 سبتمبر 2024 ، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع تهديدات إسرائيلية بتوغّل محتمل.

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وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى عند الحدود الجنوبية".

وقالت مصادر لبنانية إن "الجيش اللبناني يخلي نقاط المراقبة المتقدمة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ويتراجع نحو مراكز في البلدات الحدودية"، في حين ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني مطلع أن "الجيش اللبناني انسحب من عدّة مواقع على الحدود الجنوبية".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أجزاء من المناطق الحدودية مع لبنان "منطقة عسكرية مغلقة" بما في ذلك مناطق المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، وذلك بعيد إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة عن عمليات بريّة تستهدف البنى التحتية التابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.

واستشهد وأُصيب العشرات في العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، اليوم الإثنين، شملّ شنّ عشرات الهجمات على جنوب وشرق لبنان، على مواقع زعم الجيش الإسرائيلي أنها تابعة لحزب الله، فيما بلغ عدد النازحين جراء العدوان بلغ 157 ألفا، حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اتخاذ واشنطن "إجراءات لتعزيز قواتنا في الشرق الأوسط، عبر تمديد مهمة عدد من الوحدات ونشر قوات إضافية"، فيما أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى أنه "على علم بالتقارير بشأن توجه إسرائيل لشن عملية برية" في لبنان، حيث قال إنه يتوجّب "التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار".

المصدر : وكالات