التصريح بدفن جثة مبرمج ألقى نفسه من الخامس بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول إنهاء مبرمج لحياته عن طريق إلقاء نفسه من الطابق الخامس.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مبرمج كمبيوتر وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين قيام المتوفى بالإقدام على إنهاء حياته قفزًا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية، وبعدها جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.