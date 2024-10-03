مناظرة فانس ووالز.. ودية واتّسمت بالاحترام المتبادل

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

تواجه المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأميركي الجمهوري جاي دي فانس والديمقراطي تيم والز في مناظرة جاءت مفاجئة بهدوئها ولباقتها أمس، رغم التوتر الذي ساد خصوصاً لدى طرح قضايا جدلية على غرار الهجرة وخطر اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط.

وناقش المرشحان السياسة وتجنّبا توجيه انتقادات شخصية لبعضهما بعضاً كما فعل المرشحان لمنصب الرئاسة ترامب وهاريس في مناظرتهما التي اتّسمت بالحديّة في سبتمبر.

لكن مناظرة أمس، والتي أدارتها شبكة «سي بي إس» تركّزت على مرشحي الرئاسة إذ هاجم والز، ترامب على اعتباره مصدر تهديد للديمقراطية، بينما ندد فانس بسجل هاريس فيما يتعلق بالاقتصاد والهجرة غير النظامية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي لحظة مهمة مع قرب انتهاء المناظرة، رفض فانس القول إن كان يدعم مزاعم ترامب بأنه فاز في انتخابات 2020 على بايدن.

واتّهمه والز، بالامتناع عن الإجابة بشكل «يدينه»، وندد بترامب على خلفية هجمات السادس من يناير 2021 على الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق.

وقد قطع مايكروفون فانس الذي اكتفى خصوصاً بالدفاع عن ترامب، عندما حاول المشرفون على المناظرة التحقق من صحة معلومات طرحها بشأن الهجرة.

وقال والز إن الروايات الزائفة التي يروّج لها فانس وترامب عن المهاجرين في بلدة سبرينغفيلد في أوهايو «تجرّد بشراً آخرين من إنسانياتهم».

لكن طغت نبرة قائمة على الاحترام المتبادل على المناظرة التي يرجح بأن تكون الأخيرة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، رغم الخلافات الفكرية العميقة بين المرشحين.

وأكد فانس ووالز مرّات عدة بأنهما يتفقان مع بعضهما بعضاً وتصافحا في بداية المناظرة ونهايتها، علماً بأن كليهما يشيران إلى أنهما يتحدران من أصول شعبية من وسط الولايات المتحدة الغربي.

وبدا والز متوتراً في البداية وتعثر مرّات عدة، لكنه أظهر ثقة أكبر بنفسه لاحقاً، بينما كان أداء فانس سلساً على مدى المواجهة. وفضّل كل منهما مهاجمة المرشحين للرئاسة.

وأظهر استطلاعان لشبكتي CNN وCBS لآراء مشاهدي المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي، تعادلاً بين المرشحين، وسط غالبية تقول إنهم خرجوا بانطباع إيجابي عنهما بعد المناظرة.

وأجرت شبكة CBS التي استضافت المناظرة استطلاعاً فورياً لآراء المشاهدين، وقال 42% إن فانس فاز بالمناظرة، فيما قال 41% إن والز فاز بها، فيما رأى 17% أنهما خرجا متعادلين، فيما اعتبر 88% من الناخبين الذين شاهدوا المناظرة أن لهجة ومسار المناظرة كان إيجابياً، و12% اعتبروه سلبياً.