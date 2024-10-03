افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الحربية والمسيرة الاسرائيلية بين الساعة 09:00 صباحاً والساعة 01:00 ظهراً، استهدفت بلدات مارون، مركبا، عيتا الشعب، جويا، الطيبة، كفرتبنيت".
واشار الى أن قصف مدفعي وفوسفوري اسرائيلي استهدف دير ميماس، ويارون وكفركلا وشبعا، وهورا ورامية وبيت ليف وعين ابل وعيتا الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران الاسرائيلي استهدف عدة مناطق جنوبية منذ صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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