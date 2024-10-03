عقد ممثلو الأحزاب الأرمنيّة في لبنان اجتماعًا استثنائيًا في مقر حزب الطاشناق، وبعد مناقشة التصعيد الخطير على المستوى الإقليمي وحالة الحرب في لبنان، دان المجتمعون الهجمات الجويّة الإسرائيليّة على مختلف المناطق اللبنانية والتي تؤدّي إلى استشهاد آلاف اللبنانيين، وتشريد مئات الآلاف من النازحين، وتهدد سلامة أراضي لبنان، ومحاولات غزو جنوب لبنان برًا.
كما دانت الأحزاب الأرمنيّة في لبنان اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله وسياسة العدو الإسرائيلي التي تقضي باغتيال القادة، مؤكدين انهم ينتظرون من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات وإنهاء كافة أنواع التعديات على الأراضي اللبنانية.
وحثّ ممثلو الأحزاب الأرمنيّة الأطراف اللبنانيّة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحذر الشديد حتى لا تنخرط في أي محاولة لإشعال الفتنة الداخليّة.
وأكّد المجتمعون على وضع الجمعيات الخيريّة الأرمنيّة خطّة لخدمة ومساعدة النازحين اللبنانيّين من المناطق المستهدفة والقيام بعمل منسق في مواجهة الاحتياجات المختلفة التي قد تنشأ.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحزاب الارمنية في لبنان دانت الهجمات الاسرائيلية واغتيال نصرالله: للحذر من أي محاولة لإشعال الفتنة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.