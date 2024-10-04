فألغت بي بي سي مقابلة مع جونسون

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ألغت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقابلة مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد "خطأ محرج" ارتكبته محررتها السياسية لورا كوينسبيرغ.

وكان من المقرر أن يتحدث جونسون مع المحررة حول مذكراته الجديدة، في برنامج خاص يحظى بتغطية إعلامية كبيرة من المقرر أن يبث مساء الخميس.

ملاحظة خاطئة

وجاء الإلغاء بعد أن أرسلت لورا كوينسبيرغ عن طريق الخطأ ملاحظاتها الإعلامية لرئيس الوزراء السابق. وقالت كوينسبيرغ، التي تقدم برنامج السياسة يوم الأحد على القناة، "لا جدوى من التظاهر بأن الأمر محرج ومخيب للآمال".

وبكشفها عن الخطأ على منصة X، قالت إنها كانت تستعد لمقابلة السيد جونسون يوم الخميس و"أرسلت له عن طريق الخطأ ملاحظاتنا الإعلامية في رسالة موجهة إلى فريقي".

وأضافت "هذا يعني بوضوح أنه ليس من الصواب إجراء المقابلة".

إحباط

وقالت محررة الشؤون السياسية السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية إنها كانت "محبطة" وهناك "الكثير من الأسئلة المهمة التي يجب طرحها". وأضافت كوينسبيرغ "لكن بصرف النظر عن الوجوه الحمراء، فإن الصدق هو أفضل سياسة".

وكان من المقرر أن يتم بث المقابلة مع السيد جونسون في برنامج خاص لمدة 30 دقيقة مساء الخميس، وقد تم الترويج لها بشدة من قبل هيئة الإذاعة البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن المقرر أن تكون المقابلة الأولى كجزء من جولة إعلامية لرئيس الوزراء السابق للترويج لكتابه الجديد Unleashed الذي سيصدر في 10 أكتوبر.

وقال فريق الصحافة في هيئة الإذاعة البريطانية إن مشاركة الملاحظات مع السيد جونسون تجعل المقابلة معه "غير مقبولة".

رد جونسون

وأضاف متحدث باسم جونسون: "في ظل الظروف الحالية، اتفق كل من هيئة الإذاعة البريطانية وفريق السيد جونسون على أن هذه هي أفضل طريقة للمضي قدمًا".

وقال ناشرو السيد جونسون إن الكتاب "سيقدم تغطية ثقافية وسياسية لا يمكن تفويتها والتي ستجعل الأمة تتحدث".

مقابلة سكاي نيوز

وإلى ذلك، ستبث قناة سكاي نيوز مقابلة مع السيد جونسون، يجريها المذيع ويلفريد فروست، الأسبوع المقبل.

وقد تم بالفعل نشر مقتطفات من الكتاب في وسائل الإعلام المطبوعة، حيث قال جونسون إنه لم يعد متأكدًا من أن عمليات الإغلاق التي فرضها لعبت دورًا حاسمًا في هزيمة كورونا (كوفيد).

كما زعم أنه فكر في تفويض مداهمة مستودع في هولندا لاستعادة لقاحات كوفيد، معترفًا بأن الخطة كانت "مجنونة".

واتهم زعيم حزب المحافظين السابق ريشي سوناك بإجبار جونسون على إنهاء مسيرته السياسية باغتياله - مثل قتل بروتوس ليوليوس قيصر. وقال جونسون إنه كان يعتبر سوناك سابقًا "صديقًا وشريكًا".

وفي المقتطفات، زعم جونسون أيضًا أن قصر باكنغهام طلب منه إقناع دوق ساسكس بعدم مغادرة المملكة المتحدة، ووافق على إعطائه "حديثًا تحفيزيًا رجوليًا".