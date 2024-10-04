الركراكي يعلن عن قائمة منتخب المغرب لمباراتي إفريقيا الوسطى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: واصل وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، تعزيز صفوف "أسود الأطلس" بمزيد من العناصرالشابة، بعد تضمينه قائمة النخبة المغربية أسماء كل من حمزة آيت بودلال (18 سنة) مدافع رين الفرنسي، ورضى بلحيان (20 سنة) لاعب وسط ميدان هيلاس فيرونا الإيطالي، فضلا عن آدم أزنو (18 سنة) مدافع بايرن ميونيخ الألماني، وأسامة الصحراوي (23 سنة) مهاجم ليل الفرنسي، الذي اختار تمثيل منتخب المغرب بدل منتخب النرويج.

منتخب المغرب

وعلى مستوى البطولة المحلية اقتصرت الأسماء المنادى عليها على كل من منير المحمدي حارس نهضة بركان، وصلاح الدين شهاب حارس مرمى فريق المغرب الفاسي وجمال حركاس مدافع الوداد الرياضي البيضاوي.

ويخوض المنتخب المغربي مباراتين بالمركب الشرفي بمدينة وجدة يومي 12 و15 أكتوبر الجاري، أمام منتخب إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستحتضنها المملكة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وضمت قائمة اللاعبين التي كشف عنها الركراكي، الخميس، خلال مؤتمر صحافي بمركب محمد السادس لكرة القدم، في حراسة المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي وصلاح شهاب؛ وفي خط الدفاع أشرف حكيمي ومحمد الشيبي وعبد الكبير عبقار وجمال حركاس ونايف أكرد وحمزة آيت بودلال ونصير مزواري وآدم أزنو؛ وفي خط الوسط بلال الخنوس وإسماعيل الصيباري وسفيان أمرابط وأسامة ترغالين ورضى بلحيان وعز الدين أوناحي؛ وفي خط الهجوم إلياس أخوماش وأمين عدلي وإلياس بنصغير وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وأسمة الصحراوي وعبد الصمد الزلزولي.

وخلت قائمة المنتخب المغربي في معسكره المقبل من عدة أسماء إما للإصابة، كحكيم زياش وإبراهيم دياز وأسامة العزوزي، أو لاختيارات تقنية، كأمين حارث.