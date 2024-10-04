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وزارة الخارجية الاردنية تُدين باشد العبارات العدوان الاسرائيلي على مخيم طولكرم

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ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية الاردنية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وزارة الخارجية الاردنية تُدين باشد العبارات العدوان الاسرائيلي على مخيم طولكرم

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتواصلة والاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، يعكس تصميماً إسرائيلياً على توسيع الصراع إقليمياً وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. 

 

كما أكد السفير القضاة أن هذا التصعيد يعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان بشكل فوري، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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