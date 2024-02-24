الجيش الأمريكي: سفينة بريطانية استهدفها الحوثيين تغرق ببطء وقد تسبب كارثة بيئية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القوات الأمريكية، في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، ان سفينة بريطانية تغرق ببطء في البحر الأحمر بعد استهدافها من قبل الحوثيين، وقد تتسبب بكارثة.



وفي 18 فبراير/ شباط هاجم الحوثيون سفينة "روبيمار" البريطانية وأصابوها بشكل مباشر، وقال بيان للجماعة أنه "تم اغراقها واخلاء طاقمها"، في ظل تصاعد للهجمات الحوثية في البحر الأحمر.



وقالت قيادة القوات الوسطى الأمريكي – في بيان نشرته في توتير – "أن السفينة M/V Rubymar، وهي ناقلة بضائع مملوكة لبريطانيا ترفع علم بليز، مازالت راسية ولكنها تتشرب الماء ببطء".



وأضافت "تسبب الهجوم (الحوثيين) في أضرار جسيمة للسفينة، مما تسبب في بقعة نفط بطول 18 ميلاً. وكانت السفينة تنقل أكثر من 41,000 طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، مما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".



وتابع البيان "يواصل الحوثيون إظهار تجاهلهم للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية، مما يهدد صناعة صيد الأسماك والمجتمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية"، على حد تعبير القوات الأمريكية.

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه دمر أهدافا تابعة للحوثيين، وذلك بعد إعلان الجماعة أمس تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت إحداها مدمرة أميركية في البحر الأحمر. وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت ضرباتها يومي الخميس والجمعة بعدما رصدت "تهديدا وشيكا" لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.



وأوضحت أن الضربات أصابت 4 طائرات مسيرة وصاروخي كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأضافت القيادة أنها أسقطت أيضا 3 طائرات مسيرة قرب سفن تجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السفن لم تصب بأضرار.