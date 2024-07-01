الثانية خلال يومين.. وفاة وإصابة خمسة أشخاص بصاعقة رعدية في الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب خمسة أشخاص، بصاعقة رعدية في محافظة الضالع جنوب البلاد، وذلك في حادثة هي الثانية خلال يومين.

وقالت مصادر إعلامية، إن شابين توفيا وأصيب 3 آخرون، جراء صاعقة رعدية في منطقة "الحود" بمديرية الضالع.

وأوضحت المصادر، أن الشابين المتوفين هما "علي قائد جحاف" و "زكريا ناجي الحود"، مشيرة إلى نقل المصابين لأحد مشافي مدينة الضالع بحالة صحية حرجة.

يأتي هذا بعد يومين من وفاة زوجة مواطن يدعى "جميل إبراهيم الحمالي" بصاعقة رعدية في قرية الحمالي بعزلة بني الشديد بمديرية بني سعد، بمحافظة المحويت.

وتزايدت حوادث الوفاة والإصابة جراء الصواعق الرعدية في اليمن خلال العامين الماضيين بشكل لافت.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي وفاة 45 شخصًا لقوا حتفهم جراء الصواعق الرعدية في اليمن خلال شهر يوليو 2023.

يشار إلى أن صاعقة رعدية قتلت يوم الأربعاء الماضي نحو 57 رأسا من الأغنام في إحدى البلدات بمحافظة تعز.