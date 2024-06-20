إب.. مقتل طفلة وإصابة 7 آخرين بحادثة دهس لطقم حوثي داخل منتجع سياحي

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت طفلة وأصيب نحو 7 أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة، مساء الاربعاء، إثر حادثة دهس لطقم تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، داخل منتجع سياحي في محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن طقما تابعا لقيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية كان يسير بسرعة جنونية داخل منتجع بن لادن، قبل أن يصدم عدد من سيارات المواطنين من زوار المنتجع الذين كان يقضون إجازة العيد.



وأضافت، أن الحادث أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 7 مواطنين على الأقل، بينهم طفل آخر إصابته بليغة وامرأة حدث لها كسر في القدم، بالإضافة إلى أضرار في عدد من السيارات.

