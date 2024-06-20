حجة.. مقتل وإصابة 15 شخصًا جراء انقلاب سيارة في مديرية "شرس"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 15 شخصًا، الأربعاء، جراء حادث انقلاب سيارة بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية، أن ثمانية أشخاص قتلوا، وأصيب سبعة آخرين جراء انقلاب سيارة في منطقة "عين" بمديرية شرس، محافظة حجة.

وحسب المصادر، فقد هوت السيارة من رأس قمة الجبل إلى أسفله أثناء عودتهم من سوق المديرية.

ولم تذكر المصادر الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المؤلم، لكن غالبية الحوادث المماثلة تأتي نتيجة وعورة الطرق خصوصا في المناطق الجبلية، وعدم صيانتها نتيجة سيول الأمطار التي تعمل على تدمير كثير من الطرقات في المناطق الريفية والجبلية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت وفاة وإصابة 2092 مدنيًا جراء الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال العام المنصرم 2023.