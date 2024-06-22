هيئة بحرية: وقوع انفجار بالقرب من سفينة تجارية شرقي عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة بحرية بريطانية في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها على بعد 126 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن (جنوب اليمن).



وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في بيان على منصة إكس، أنه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو الميناء التالي".



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".



وخلال هجماتها المستمرة منذ أكثر من نصف عام، أغرقت الجماعة المدعومة من إيران سفينتين واحتجزت واحدة مع طاقمها وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.



