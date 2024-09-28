تكنولوجيا: إطلاق جهاز Nintendo Switch 2 في أوائل عام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول جهاز Nintendo القادم، Switch 2، في حلقة حديثة من راديو Vandal.

ووفقًا لـ Rubén Mercado، الرئيس التنفيذي لشركة Blade، وهي شركة تقوم بتصنيع ملحقات جهاز الألعاب، فإن Switch 2 هو بالفعل في مراحل التطوير النهائية ومن المتوقع إطلاقه في مارس أو أبريل من العام المقبل.

وأكد Mercado أن الوحدة الجديدة ستحتوي على أدوات تحكم مغناطيسية مع نظام قفل لضمان اتصال آمن.

وفي حين أن التصميم الدقيق لوحدات التحكم Joycons لا يزال غير مؤكد، فمن المحتمل أن يختلف عن النماذج السابقة لاستيعاب تصميم العصا التناظرية الجديد.

تُظهر الصور المسربة مؤخرًا لجهاز Nintendo Switch 2، والتي يُعتقد أنها حقيقية، تغييرات محتملة بما في ذلك Joy-Cons المغناطيسية المذكورة أعلاه ومنفذي USB-C.

يقال إن الشركة تستكشف خيارات بديلة للعصي التناظرية، مثل العصي المسطحة أو لوحات التتبع، لمنع دخول الغبار وتحسين المتانة.

من المتوقع أن يحتوي الطراز الجديد على شاشة بحجم 8 بوصات وأن يكون أكبر قليلاً من جهاز Switch الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الاكتشافات الأخيرة في البرنامج الثابت لـ Switch 18.0.0 إلى أن جهاز Nintendo Switch 2 قد يدعم التوافق مع الإصدارات السابقة.

يمكن لنقطة التحميل الجديدة المسماة “compat” تمكين دعم الألعاب عبر الجيل وحماية الملفات من القرصنة.

في حين أن سعر Switch 2 لا يزال غير مؤكد، تشير التقديرات إلى أنه قد يتراوح بين 400 و 500 يورو. سيؤدي هذا إلى وضعه أعلى من جهاز Switch الأصلي.

المصدر