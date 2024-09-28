تكنولوجيا: شاومي تعلن عن هاتف Redmi Note 14 5G وسماعة Redmi Buds 6 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب عن هاتف Redmi Note 14 5G بمعالج Dimensity 7025 Ultra، وسماعة Redmi Buds 6 اللاسلكية.

هاتف Redmi Note 14 5G

تقدم شاومي هاتف Redmi Note 14 5G بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120hz، وسطوع بنسبة 2100 nits، وتدعم شاومي الهاتف بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

كما ينطلق Redmi Note 14 برقاقة معالج Dimensity 7025 Ultra، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يتميز الهاتف بفتحة لدعم اثنان من شرائح SIM و microSD، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم شاومي هذا الإصدار بمستشعر LYT-600 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السليفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتقدم شاومي الهاتف بواجهة Xiaomi Hyper OS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5110 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

ويتوفر Redmi Note 14 5G بألوان الأزرق الفاتح، والأبيض، والأسودن على أن يتوفر بسعر يبدأ من 170 دولار للنموذج الرئيسي.

سماعة Redmi Buds 6

قدمت شاومي سماعة Redmi Buds 6 اللاسلكية بمحرك تشغيل ديناميكي بحجم 12.4مم، مع مكبرات صوتية بحجم 5.5مم.

كما تدعم شاومي السماعة اللاسلكية بتصميم خاص بسمك 5.5مم، وتدعم سماعة Redmi Buds 6 أيضاً بميزة الإتصال السريع للأجهزة بتقنية البلوتوث 5.4، كما تدعم Buds 6 الإتصال المزدوج بالأجهزة عبر تقنية البلوتوث 5.4.

وتأتي السماعة بميزة إلغاء الضوضاء، مع تقنية 360 spatial audio، ودعم ضبط الصوتيات عبر تطبيق Xiaomi Headphones.

كما تستمر Redmi Buds 6 بعمر شحن يصل إلى 42 ساعة، وتتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان، على أن تنطلق للأسواق بسعر 30 دولار.

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