الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم أكثر من 300 طن من الإمدادات الطبية لليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم أكثر من 300 طن من الإمدادات الطبية لليمن، ضمن جهود الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية في البلاد.



وقال يانيز لينارتشيتش؛ مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس"، الجمعة، "استجابة لحالة الطوارئ الصحية الأخيرة في اليمن، قام الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي بتسليم 333 طنًا من الإمدادات الطبية إلى شركائنا في المجال الإنساني على الأرض".



وأضاف "لا يزال الوضع الإنساني في البلاد مأساوياً كما كان دائماً".



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في الـ7 من مايو/أيار الماضي، عن عزمه تسيير جسر جوي إنساني من 24 رحلة للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية التي تهدد الحياة في اليمن والاستجابة لحالة الطوارئ الصحية بين السكان المتضررين.

