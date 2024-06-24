قيادي حوثي يسطو على أرضية مغترب بإحدى بلدات إب

المنامة - ياسر ابراهيم - استولى قيادي في مليشيا الحوثي بالقوة على أرضية تابعة لمغترب في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن قياديًا في مليشيا الحوثي يدعى "أبو رامي النهاري" استولى بالقوة (قبل أيام)، على أرضية مغترب من أبناء مديرية حبيش، في منطقة "مفرق حبيش" التابعة لمديرية المخادر، شمالي المحافظة.



وأضافت أن القيادي الحوثي استخدم نفوذه وعناصر مسلحة تابعة له للسطو على الأرض التي تعود ملكيتها للمغترب في السعودية (محمد محسن الحبيشي).



ومنذ سيطرة الحوثيين على المحافظة بالقوة في خريف 2014م، تتعرض الأراضي والاملاك العامة لعمليات نهب ممنهجة من قبل قيادات نافذة في المليشيا من داخل المحافظة وخارجها.

