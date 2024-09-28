بعد السعودية… الكويت تسحب شواحن وبطاريات “أنكر” من الأسواق

على خطى وزارة التجارة السعودية، استدعت وزارة التجارة والصناعة بالكويت 5 شواحن متنقلة من نوع “أنكر- ANKER”؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق، وذوبان المكونات البلاستيكية من بنوك الطاقة المتضررة.

وحسب وسائل إعلام كويتية، نوهت “التجارة” بأن الاستدعاء جاء بناء على إجراء اتخذته الشركة في هذا الاتجاه؛ حيث حثت العملاء الذين اشتروا المنتج المحدد بالتوقف عن استخدامه.

وقررت “التجارة” سحب طرازات محددة من الشواحن المتنقلة والبطاريات المغناطيسية للعلامة التجارية “أنكر” من الأسواق الكويتية، مع اتخاذ إجراءات بالتوقف عن استخدام المنتج وتخزينه في مكان آمن؛ مشيرة إلى أهمية التحقق من شمولية الرقم التسلسلي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية، كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن استدعاء شواحن متنقلة وبطاريات مغناطيسية من نوع “ANKER”، للطرازات (A1642، A1647، A1652).

وأوضحت “التجارة”، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أن سبب الاستدعاء، يرجع لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم؛ مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق”.

الشرق القطرية