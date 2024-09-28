عمرو دياب يشعل سماء مدينة "العلا" في حفل كبير بالسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، مساء أمس، حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلا في السعودية.

وغنى "عمرو" باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير التي بدأها بأغنية "يا أنا يا لاء" ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا.

وغنا بعدها عدد من أغانيه ومنها "بحبه، انت الحظ، لو اتساب، برج الحوت، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، هتتدلع، تملي معاك".

وكان عمرو دياب، قد أحيا حفلا غنائيا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

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