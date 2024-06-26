شكرا لبحثكم عن خبر بلقيس تقرر الغياب عن موسم الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، جدلاً واسعاً بعد إعلانها عدم المشاركة في موسم الرياض هذا العام، ما تسبب في هجوم واسع من قبل نشطاء سعوديين ضدها.

وجاء تصريحها الصادم خلال مؤتمر صحفي خاص بمهرجان موازين في المغرب، مما أدى إلى انقسام الآراء بين متابعيها.

وأطلق نشطاء سعوديون حملة #تبليك_بلقيس لحظر حساباتها، بسبب تصريحها، فيما دافع عنها نشطاء آخرون معتبرين أنها لم ترتكب أي خطأ.

وفي وقت سابق، شنت الفنانة اليمنية الاصل بلقيس فتحي هجومًا على شركة "روتانا"، بعدما قامت الأخيرة بحذف "الميدلي" الخاص بها.

وأكدت بلقيس أن كافة أغانيها من إنتاجها الخاص، مشيرة إلى أنها تتعرض لمحاولات لقمعها فنيًا.

وفي بيان مطول نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أوضحت بلقيس أن الميدلي الذي حذفته "روتانا" كان يحقق نجاحًا كبيرًا، وكان يتصدر التريند السعودي، لكن الشركة قامت بحذفه بسبب ثلاث أغاني من ألبوميها "مجنون" و"زي ما أنا"، معتبرة أنها انتاجها الخاص.

وأضافت بلقيس أنها أضطرت للتنازل عن حقوق الألبومين المذكورين من أجل تسوية انتهاء التعاقد مع "روتانا"، وأشارت إلى أنها حاولت التواصل مع الشركة لإيجاد حل لإعادة نشر الميدلي، ولكن دون جدوى.

وفي ختام بيانها، شددت بلقيس على أهمية إعادة نشر الميدلي، مشيرة إلى أن فانزها قاموا بنشر الأغاني المحذوفة على مختلف التطبيقات، وأكدت على استمرارها في مسيرتها الفنية دون البحث عن تعاطف أو تقدير، مشيرة إلى أنها تستحق التقدير بنفسها، في ظل محاولات لقمعها فنيا