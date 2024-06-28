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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. دكتور سعودي يكشف عن الجرعة الآمنة لتناول الحبة السوداء ويحذر من تناول زيتها لهذا السبب الخطير!!

كشف الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير وخبير الطب البديل ، خلال لقاء ببرنامج ” موزون” ، عن الجرعة الآمنة لتناول الحبة السوداء ” حبة البركة” ، والطريقة الصحيحة لتناولها للشفاء من الأمراض ، ويروي قصة تسببها في وفاة العديد من الأشخاص بالمملكة .

وقال الدكتور جابر : كان الناس يتناولون حبة البركة بالملعقة ، لكن بعد الدراسة وجدنا أن الجرعة الآمنة منها هو تناول 7 حبات منها فقط على الريق .

وتابع: وهذه هي الجرعة الآمنة والمؤثرة كالتأثير الدوائي ، وأكثر من ذلك يكون مٌضر ، وتم إثبات ذلك في دراسة بحثية إكلينيكية .

وأردف: أن الحبة السوداء دائما يتم تناولها على الريق ، وذلك بعدة طرق ، إما بوضعها بحبة المدينة السوداء حيث يوضع بداخلها 7 حبات بركة ويتم تناولها ، أو وضع الـ 7 حبات على ملعقة من العسل الأبيض ويتم لعقها ، لافتا أنه يجب مضغ الحبة السوداء جيدا لأنها إذا دخلت المعدة لن يتم هضمها وستخرج كما هي .

وأضاف: زمان حدثت مشكلة في السعودية بسبب الحبة السوداء ، حيث قام عدد من الأشخاص ببيع زيت حبة البركة أمام المساجد وفي عدد من الأماكن المختلفة ، فمات الكثير من الناس بعد تناوله ، فتم إلغاء تداوله أو بيعه .

وأوضح القحطاني ، أنه لا يصلح وضع الحبة السوداء على الخبز لأن المادة الفعالة في حبة البركة توجد في الزيت الطيار .

واستكمل ، أنه يستخدم بخار حبة البركة كعلاج جيد لفاقدي الشم ومن لديهم مشكلة في الجيوب الأنفية ، وذلك بحرقه