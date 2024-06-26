وزارة النقل تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن طائرات اليمنية المحتجزة بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت وزارة النقل اليمنية، ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الإرهابية، أمس الثلاثاء، من اعتداء سافر على طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية وحجزها في مطار صنعاء مع طواقمها الفنية.



وأوضحت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأربعاء، أن المليشيات الإرهابية احتجزت ثلاث طائرات، أمس الثلاثاء، لتضاف الى طائرة رابعة محتجزة منذ حوالي شهر، حيث كانت تلك الطائرات تقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الى مطار صنعاء.



وقال البيان، إن الشركة اسهمت في تسيير أكثر من 100 رحلة جوية لنقل 8 الاف حاج ذهاباً وإياباً منذ ابتداء موسم الحج لهذا العام وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس الوزراء".



وأضاف أن ذلك جاء" بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد منطلقين جميعاً في ذلك بان نقل الحجاج لأداء مناسك فريضة الحج مسألة دينية وإنسانية واخلاقية مقدسة"، لافتا إلى أنه لا يزال أكثر من 1300 حاج عالقين في مطار الملك عبد العزيز الدولي والأراضي المقدسة.



وأكد البيان، أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق الناقل الوطني لا تزال مستمرة منذ تجميد ارصدة الشركة المالية في اوائل شهر مارس 2023م والتي تجاوزت 100 مليون دولار.



ولفت إلى إصرار المليشيات على الاستئثار بجزء كبير من الإيرادات دون وجه حق متنصلة عن كافة الالتزامات ونفقات التشغيل لشركة تجارية تعمل على خدمة المجتمع اليمني منذ تأسيسها وفق البروتوكول الخاص بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وشددت وزارة النقل على رفض تلك الإجراءات غير القانونية، التي تتنافى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والنقل الجوي.



وطالب بهذا الصدد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل للإفراج عن طائرات الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في مطار صنعاء وأرصدتها من قبل المليشيات الحوثية ومساعدة الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أصولها وإيراداتها المالية لضمان استمرار التشغيل وتعزيز وتطوير اسطولها.

