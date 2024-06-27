شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالرصاص والأسلحة .. كيف تحول مطعم في مصر إلى ساحة قتال مميتة أرعبت كل سكان المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشبت مشاجرة بالحجارة والزجاجات الفارغة أمام مطعم شهير فى مدينة نصر، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة للسيطرة على الموقف.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص وطرف ثان: مدير مطعم و4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت مدينة نصر شهدت في وقت سابق حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن إصابة شخصين، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة.

مشاجرة بالأسلحة في مدينة نصر وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: "3 أشخاص بحوزة أحدهم فرد خرطوش)، (طرف ثان: 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش بالظهر)، (طرف ثالث: أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة)، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثانى بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وقام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثًا إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وكذا إصابة (أحد الأشخاص) تصادف تواجده بمحل المشاجرة.

كما قام الطرف الثالث بإطلاق عيار نارى في الهواء من الطبنجة المضبوطة بحوزته خشية قيام طرفى المشاجرة بإتلاف السيارات الخاصة بالمعرض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه

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