مقتل شاب يحمل الجنسية الأمريكية في حادثة طعن بمدينة إب اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي شاب يمني يحمل الجنسية الأمريكية، حتفه، في حادثة طعن بمدينة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن شاباً يُدعى "موسى جميل حمران" يحمل الجنسية الأمريكية، قتل طعناً من قبل مسلح في الخط الدائري وسط مدينة إب (وسط اليمن)، على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.



وأوضحت المصادر أن مسلحاً يُدعى "تركي الوجيه" سدد طعنتين إلى صدر وعنق الشاب حمران الذي كان يستقل دراجة نارية، أدتا إلى وفاته فيما لاذ الجاني بالفرار.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية فوضى أمنية عارمة، زادت معها حدة الجرائم الجنائية.

