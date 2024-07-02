تدشين البرنامج التدريبي حول الممارسات الزراعية الجيدة بسيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، الإثنين، البرنامج التدريبي حول الممارسات الزراعية الجيدة ضمن مشروع تعزيز الوصول للأسواق.

تنفذ البرنامج، وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، بتمويل ودعم البنك الاسلامي، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأشار وكيل المحافظة الى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تحسن من فرص الحصول على شهادات الجودة العالمية التي تمكن المنتجين من تصدير المنتجات الى الخارج.

وأشاد بتدخلات منظمة (SMEPS) في دعم القطاع الزراعي وسلاسل الانتاج..مؤكداً تقديم اوجه التعاون من قبل السلطة المحلية والمكاتب الحكومية ذات العلاقة في سبيل إنجاح هذه المشاريع ذات النفع المباشر.

بدوره اوضح مدير المشروع ماهر خان بأن الهدف العام له يتمثل في السعي الى تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة المختارة مثل البصل والعسل والقهوة من خلال التدخلات في سلاسل القيمة لتحسين الوصول إلى السوق.

ونوه بأنه سيتم تحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق.