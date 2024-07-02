شبوة..عودة الاشتباكات القبلية في الصعيد بعد فشل جهود وساطة محلية

المنامة - ياسر ابراهيم - عادت اليوم الثلاثاء، الاشتباكات المسلحة بين مسلحين قبليين في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن الاشتباكات عادت بين مسلحين من "آل أحمد بن فريد"، و"آل أبو بكر بن فريد" اللذان ينتميان إلى قبيلة "آل فريد العوالق"، في مديرية الصعيد، على خلفية ثار قبلي.



وأضاف المصدر، أن وساطة محلية فشلت في احتواء الموقف وانسحبت مساء أمس الاثنين من مواقع الاشتباكات، بعد أن وصلت إلى طريق مسدود.



وتأتي هذه الاشتباكات المستمرة بشكل متقطع، بعد يومين من اندلاع مواجهات بين مسلحين من قبيلة "آل ضيف الله"، وقبيلة "آل سحاق"، في منطقة آرة بمديرية عسيلان، أسفرت عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين.



وتشهد مديريات شبوة حالات قتل واشتباكات مسلحة، بشكل متواصل، أغلبها ناتجة عن ثارات قبلية، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والسلطة المحلية الممثلة بالمحافظ الموالي للإمارات عوض ابن الوزير.

