قوات الجيش تُحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي بعد اشتباكات عنيفة شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه مواقعها شمالي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد خوض اشتباكات عنيفة.



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن قواته خاضت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع مليشيا الحوثي، الليلة الماضية، إثر محاولة تسلل للمليشيا في جبهة الأربعين شمالي المدينة.



وأضافت أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من إفشال محاولة التسلل.



وهذه رابع محاولة تسلل تشنها مليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية في جبهات تعز، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ضمن موجة تصعيد جديدة، شملت جبهات (الأربعين، والدمينة، والشقب، ومقبنة).

