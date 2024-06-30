الحديدة..القوات المشتركة تعتقل معلما ندد بعمليات القمع والاعتقالات في حيس

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقلت القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، الليلة الماضية، معلم أبدى تضامنه مع زميله المعتقل في سجون القوات المشتركة، وعملية القمع التي تشهدها المناطق المحررة جنوبي الحديدة.



وقالت مصادر حقوقية، إن الأستاذ (مرشد أحمد علي عقد ـ 53 عاماً)، تعرض للاعتقال من قبل عناصر تابعة للقوات المشتركة اقتحمت منزله منتصف الليلة الماضية في مدينة حيس.



وأضافت المصادر أن اعتقال "عقد"، جاء على خلفية تضامنه بمنشور شعري مع زميله المعلم والقيادي في الحزب الإشتراكي (عبده علي خيشن ـ 52عاماً) الذي تعرض للاعتقال بسبب رأيه قبل أسبوع، واستنكاره حالة القمع والاعتقالات التي تشهدها مدينة حيس من قبل القوات المشتركة المدعومة من الإمارات.



وكانت القوات المشتركة قد اعتقلت الأحد الماضي (خيشن)، على خلفية انتقاده لقيادة اللواء السابع عمالقة التي تلزم أفرادها بقطع جوازات سفر، وتقوم بتوقيف الإعاشة اليومية عقاباً للمتأخرين أو الرافضين لتلك التوجيهات.



وتشهد المناطق المحررة في محافظة الحديدة، انتهاكات واسعة من قبل القوات المشتركة المدعومة من الإمارات.

