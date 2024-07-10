تعز.. مقتل وإصابة 8 مواطنين أغلبهم أطفال في قصف لمليشيات الحوثية على قرية في صبر الموادم

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 8 مدنيين غالبيتهم أطفال، الأربعاء، في قصفت شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت صباح اليوم، بقذيفة مدفعية قرية حبور بمنطقة الشقب ما أدى إلى مقتل رجل وطفلين وإصابة 5 أخرين جميعهم أطفال وتم إسعاف المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.



ومن بين القتلى الثلاثة، أمل رفيق محمد الحبوري (5 سنوات)، وحسين صادق محمد علي سعد ( 3 سنوات)، فيما جميع المصابين هم من الأطفال تترواح أعمارهم بين 7 و12 عاما.



وخلال الأيام الماضية كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قصفها على مواقع الجيش الوطني والقرى السكنية في مناطق متفرقة بتعز.

