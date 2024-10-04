"مش هخاف من حد".. القندوسي يفجر مفاجآت في فشل انتقال بلعيد إلى الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار حاليًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا، مفاجآت في فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "ملعب أون" على شاشة أون تايم سبورت.

قال:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة، كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد".

وأضاف:" قالهم أنا هجيب وكيلي، وكيلي أهو تفاوضوا معاه، قال للناس اللي كانت بتتكلم معاه من النادي الأهلي، قالوله على راسنا وعلى عينا، بس مش هيدخل معاك الأهلي، حصلت مشكلة بينهم، ودخلوا في موضوع تاني، هتدخل مع وكلا تانيين، وعملوا له قصة كده، وهو كان جاي متحمس هيلعب في الأهلي، وفي لعيبة كبيرة من الجزائر شجعوه يجي الأهلي".