11 صورة من احتفال شيكابالا ونجوم الزمالك مع زوجاتهم بالسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص نجم نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبد الرازق شيكابالا، على الاحتفال بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وقام شيكابالا، بالاحتفال بفوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي رفقة عدد من لاعبي نادي الزمالك وزوجتهم.

وظهر شيكابالا، رفقة ثنائي الفارس الأبيض حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، داخل منزل قائد الزمالك، للاحتفال بالتتويج باللقب.

وكان الزمالك تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على حساب النادي الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن تتويج تتويج شيكابالا رفقة الزمالك بالسوبر الأفريقي، جعله يتصدر قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على البطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 17 لقباً، متخطياً خالد الغندور وعبد الواحد السيد أصحاب الـ 16 لقباً لكلاً منهما.

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