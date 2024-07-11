بائعو القات في إب يشكون من ضرائب حوثية مُضاعفة

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا المئات من بائعي القات في مدينة إب، من الضرائب المضاعفة التي تفرضها مليشيا الحوثي عليهم، وسوء المعاملة من قبل مدير الضرائب وموظفيه.



وتقدم بائعو القات بشكوى إلى سلطات مليشيا الحوثي وقع عليها المئات، تؤكد زيادة جبايات مليشيا الحوثي المفروضة عليهم في مداخل مدينة إب وجميع مديريات المحافظة، بشكل غير مسبوق.



وطالب الباعة بإقالة ومحاسبة مدير ضرائب إب المعين من قبل المليشيا "جميل الحداد"، مع شقيقه وعصابته، وفقا للشكوى المرفوعة.



الشكوى أشارت إلى انتهاكات مستمرة تطال الباعة والتجار، بشكل يومي من قبل عناصر المليشيا المنخرطين في تحصيل الجبايات، بما في ذلك الاعتداءات المباشرة، والسجن والاحتجاز وإتلاف بضاعتهم، وعبارات الإهانة والألفاظ "النابية".



في الأثناء أفادت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي رفعت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، جباياتها بشكل غير مسبوق على تجار وباعة القات ووصولا للمزارعين، بنسبة وصلت لأكثر من 500%، تحت مسمى (ضرائب)، ناهيك عن الجبايات وعمليات الابتزاز اليومية.



ونتيجة لذلك، اضطر الكثير من الباعة (عدد كبير منهم معلمين وموظفين انقطعت مرتباتهم منذ سنوات) للتوقف عن أعمالهم فيما أعلن عدداً منهم الإفلاس.

