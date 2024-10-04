حزب الله أعلن استهداف قاعدة "ناشر" شرق حيفا بصواريخ "فادي 2": لن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية من صواريخ فادي "2" التي استهدفت قاعدة "ناشر" شرق حيفا".

ولفت إلى أنّ "المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".