العنف الأسري.. مقتل مُسن على يد حفيده في إحدى بلدات إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مُسن سبعيني على يد حفيده في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، وسط تزايد جرائم العنف الأسري في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن شاباً يُدعى "محمد أمين عبدالواحد المقدشي"، أقدم، امس الأربعاء، على قتل جده السبعيني" عبدالواحد عبدالعزيز المقدشي"، في قرية العكر بعزلة الأشراف في مديرية ذي السفال، جنوب محافظة إب.



وأضافت المصادر أن الجاني الذي تربطه علاقات بعناصر من مليشيا الحوثي لاذ بالفرار عقب تنفيذه الجريمة إلى جهة مجهولة.



ولم تشر المصادر إلى دوافع الجريمة التي تأتي في ظل تزايد جرائم العنف الأسري التي باتت تهدد المجتمع كإحدى إفرازات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي في البلاد.

