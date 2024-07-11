شكرا لقرائتكم خبر عن حلم كل النساء.. ملعقة واحدة من الفازلين يومياً لمدة لا تتجاوز 5 ليالي تنسف الكرش وتحرق دهون البطن والأرداف نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ملعقة واحدة من الفازلين يومياً لمدة لا تتجاوز 5 ليالي تنسف الكرش وتحرق دهون البطن والأرداف نهائياً