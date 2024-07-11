اتهمتهم بالعمل لصالح الحوثي..  - قوات "طارق صالح" تفرج عن أربعة مواطنين بتعز مقابل الإفراج عن أحد عناصرها 

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت القوات التابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح، عن أربعة مواطنين من أبناء مديرية الوازعية غربي تعز، اليوم الخميس، مقابل الإفراج عن أحد المحسوبين عليها، بعد اختطافهم بتهمة العمل لصالح الحوثي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات المقاومة الوطنية أفرجت الخميس عبر وساطة محلية، عن أربعة مواطنين من أبناء الوازعية بعد أن اختطفتهم واتهمتهم بالعمل لصالح مليشيا الحوثي: وهم: (علي أحمد سالم حيدر المشولي، عبده صالح سالم المشولي، علي محفوظ ملهي البوكري، عبده عبدالله سيف).

وأوضحت المصادر، أنه تم الإفراج عنهم مقابل إفراج القبائل على "أديب عبدالرحمن صالح"، وهو من جماعة طارق صالح، ويعمل مهندسا في طريق الكدحة.

وكانت قوات طارق صالح، قد اختطفت مطلع يونيو الماضي، "علي سالم حيدر المشولي"، إلى جانب ثلاثة آخرين اعتقلتهم في أوقات متفاوتة، ما دفع القبائل لاختطاف جنديين من قوات المقاومة الوطنية، بهدف الضغط عليها للإفراج عنهم.

وفي 20 يونيو الماضي، أطلقت قوات طارق حملة أمنية في مديرية الوازعية واندلعت اشتباكات مع القبائل، وحينها أعلنت تمكنها من تحرير الجنديين.

والأسبوع الماضي، اختطفت المشاولة المهندس المحسوب على جماعة طارق، ليتم الخميس، المقايضة به مقابل الأربعة من أبناء قبائل الوازعية، عبر وساطة محلية.