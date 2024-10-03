شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 200 شخص.. إسبانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت إسبانيا إجلاء المئات من مواطنيها من لبنان اليوم الخميس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية.

وقالت الوزارة إنها أرسلت طائرتين عسكريتين من طراز إيرباص إلى العاصمة اللبنانية بيروت لهذا الغرض، وأن الطائرة الأولى التي أقلت على متنها نحو 200 شخص غادرت لبنان بالفعل. الأوضاع في لبنان وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس في مقابلة مع قناة تليسيناكو التلفزيونية، إنه رغم أن كل شيء كان "منظما بشكل مثالي"، إلا أن المخاطر تحيط دائما بمثل هذه الأعمال.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يهاجم حاليا أهدافا في لبنان، من بينها العاصمة بيروت.

وانتقدت الحكومة الإسبانية ذات التوجه اليساري تصعيد الصراع ووصفته بأنه "غير مقبول" ودعت جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي.