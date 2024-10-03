بحضور إلهام علي وأيمن مطهر.. “MBC الأمل” تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي من الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت MBC الأمل، جناح المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في “مجموعة MBC”، عن إطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي التي تمتد طوال شهر أكتوبر، وذلك تحت شعار ” لن تحاربوا بمفردكم بالأمل نحن ندعمكم”.

انطلقت الحملة من العاصمة السعودية الرياض حيث التقى الزوار بسفراء الحملة إلهام علي وأيمن مطهر ومجموعة من الأطباء والإختصاصيين في المجال.

وتمتد هذه الحملة على الأرض في واجهة الرياض (روشن) من 1 ولغاية 5 أكتوبر.

في هذا السياق قال بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في “مجموعة MBC”: “تعتمد الحملة على تواجد MBC الأمل على الأرض بدايةً من السعودية في الرياض وجدة، وتمتد إلى مدن عربية أخرى لاحقاً. وذلك في موازاة رفع الوعي بأهمية العمل الإنساني وذلك من خلال التغطيات الإعلامية المكثقة عبر منصات وقنوات وصفحات مجموعة MBC.” وأضاف البريكان: “أبرز ما يميز حملتنا هو الجانب العملي والتطبيقي ببعده الإنساني، فالحملة توفّر للزوار استشارات طبية مجانية وخدمة الكشف المبكر المجاني عن سرطان الثدي بالتعاون مع الشريك الصحي للحملة الذي يقدّم فحوصات مبكرة على أجهزة المموغرام وغيرها في مرافقه الطبية داخل كل مدينة تقام فيها الحملة. أما الجانب الذي لا يقل أهميةً فيكمن في تبنّي MBC الأمل، من خلال الراعي الصحي والشركاء الخيريين للحملة، عدداً من الحالات التي تستدعي تدخلاً علاجياً مباشراً وعاجلاً.”

جدير بالذكر أن الشريك الصحي لحملة MBC الأمل للتوعية بسرطان الثدي في السعودية هو مجموعة “المستشفى السعودي الألماني”، أما الشريك الخيري للحملة فهو: جمعية زهرة في الرياض وجدة.