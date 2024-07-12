عدن.. قوات تابعة للمجلس الانتقالي تخطف شيخًا قبليًا في مديرية "البُريقة" 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اليوم الخميس، الشيخ القبلي "وضاح عبدالله العقربي"، واقتادته إلى أحد سجونها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقالت أسرة المختطف، لـ"يمن شباب نت"، إن قوات تابعة لـ"نبيل المشوشي" قائد اللواء الثالث دعم واسناد في قوات الانتقالي، أقدمت ظهر الخميس على اختطاف الشيخ العقربي، من الشارع العام بمنطقة بئر أحمد في مديرية البريقة بعدن.

وأضافت الأسرة، أنه جرى اقتياد العقربي إلى أحد معسكرات تلك القوات في المديرية الواقعة غربي العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت إلى أن القوات نفسها كانت قد اختطفت الشيخ العقربي، قبل عيد الأضحى، واحتجازته نحو أسبوع، وجرى الإفراج عنه بوساطة قادها المحامي "فهمان عيطري"، على أن يتم اللقاء بعد عيد الأضحى.

وأوضحت الأسرة أن عملية الاختطاف تعود لخلاف قديم على مزرعة مع أقارب المشوشي، لافتة إلى أن الشيخ العقربي لديه حكم من المحكمة بالفصل والاحقية بالملك لتلك المزرعة.

يشار إلى أن الشيخ وضاح العقربي، كان قد وقف إلى جانب أبناء بئر أحمد لنزع فتيل الفتنة، في المشكلة التي حدثت ثاني أيام عيد الأضحى، بين مواطنين من أبناء العقارب من جهة، وأهل الرضامي اليافعي من جهة أخرى، والتي أسفرت عن مقتل ابن أخت نبيل المشوشي.