الجيش الوطني يعلن مقتل وإصابة 6 من مليشيات الحوثي شمال غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، اليوم السبت، مقتل وإصابة 6 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية شمال غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن "اثنين من عناصر المليشيا الحـوثية قتلا وجرح أربعة آخرين برصاص الجيش الوطني، إثر محاولة تسلل إلى مواقع الجيش في تبة ياسين شمال غربي المدينة".



وأشار إلى أن محاولة التسلل جاءت بالتزامن مع قصف الطيران المسير التابع للمليـشيا، وقصف مدفعي على مواقع الجيش في جبهات الضباب غربي المدينة.



وخلال الأيام الماضية أفشلت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في عدة جبهات بتعز.

