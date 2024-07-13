مركز أوروبي: هناك دول تستغل الحوثيين لتقويض حرية الملاحة.. ومواجهتهم يتطلب تدخل "الناتو"

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مركز تحليل السياسات الأوروبية CEPA إن أنشطة الحوثيين المناهضة للشحن البحري في اليمن، بما في ذلك استخدام الألغام والطائرات بدون طيار والسفن السطحية المسيرة والضربات الصاروخية، لها تداعيات كبيرة على دول حلف شمال الأطلسي.



وأضاف المركز في تقرير له ترجمه "يمن شباب نت"، إن الهجمات لا تهدد أمن الطرق البحرية فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في السياق الأوسع للحرب غير النظامية والمنافسة الاستراتيجية التي تشمل الصين وروسيا وإيران.



وفي حين أن حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي بحت ملتزم بأمن ومصالح الدول الأعضاء فيه، فإن هذه الدول الاستبدادية تستغل الحوثيين في اليمن لتقويض الرخاء الاقتصادي وحرية الملاحة والمصالح الأمنية الشاملة للتحالف عبر الأطلسي بشكل غير مباشر.



ويجب على التحالف أن يفهم التهديد الذي يشكله هؤلاء الوكلاء المعادون للغرب إذا كان يريد مواجهة هذا التطور المثير للقلق.



إن سيطرة الحوثيين على ساحل اليمن على البحر الأحمر تمكنهم من تعطيل أحد أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم: مضيق باب المندب. حيث يربط هذا الممر الضيق البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. ورغم أنه يقع جنوب مدار السرطان، وبالتالي خارج الحدود الجغرافية لحلف شمال الأطلسي، إلا أن مصلحة التحالف هناك ،لا شك فيها .



يسمح المضيق بمرور النفط والغاز الطبيعي والسلع التجارية بين أوروبا وآسيا والأمريكيتين. وبالتالي فإن استهداف الحوثيين للشحن - يشكل تهديدًا كبيرًا للتجارة العالمية .



وتواجه دول حلف شمال الأطلسي، التي تعتمد بشكل كبير على هذه الطرق للطاقة والتجارة، تكاليف شحن متزايدة بسبب التدابير الأمنية المشددة وأحيانًا إعادة توجيه المسافات الأطول. كما ترفع الهجمات أقساط التأمين على السفن العاملة في المنطقة، مما يؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة السلع .



علاوة على ذلك، تعتمد دول حلف شمال الأطلسي على التدفق المستمر للنفط والغاز عبر باب المندب. وأي انقطاع كبير قد يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار، مما يؤثر على الاقتصادات التي تعاني بالفعل من تقلبات سوق الطاقة العالمية . والآثار واضحة - فقد انخفضت التجارة عبر قناة السويس بنسبة الثلثين .



وتؤكد هذه الثغرة على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة لأمن الطاقة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي. ونتيجة لهذا، تنخرط قوات حلف شمال الأطلسي، وخاصة تلك التابعة للولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ، بشكل متزايد في المنطقة لضمان أمن ممرات الشحن.



وهذا يحول الموارد عن أولويات استراتيجية أخرى، وقد أدى إلى مواجهات مباشرة مع قوات الحوثيين، التي تدعمها إيران بلا شك. إن التمييز الذي يمارسه الحوثيون في تحديد الأهداف يكشف عن أهدافهم.

فهم يمتنعون بشكل ملحوظ عن مهاجمة السفن العسكرية أو التجارية الإيرانية والروسية والصينية - مما يؤكد على تحالفهم الاستراتيجي مع هذه الدول . وبينما يزعمون أن الهجمات تدعم الفلسطينيين في غزة، فإن كل السفن الأخرى تقريبًا تبدو هدفًا مشروعًا.



إن إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، تقدم أسلحة متقدمة وتدريبات، مما يؤكد مصالحهما المتبادلة. كما أن السفن الاستخباراتية الإيرانية التي تقدم معلومات الاستهداف للحوثيين تسافر بحرية في المناطق التي يهاجم فيها الحوثيون السفن الأخرى دون تمييز، ولا تبذل أي محاولة لإخفاء تعاونها.



ولا شك أن أنشطة الحوثيين المناهضة للشحن في البحر الأحمر، والتي تمكّنها إيران، تقوض أمن حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح التحالف.



وعلاوة على ذلك، عرضت روسيا والصين أشكالاً مختلفة من الدعم الدولي للحوثيين، مدفوعة بتوافق مصالحهما ضد حلف شمال الأطلسي والنفوذ الغربي. ويشكل هذا الاستهداف الانتقائي تهديداً غير مباشر لحلف شمال الأطلسي، لأنه يسلط الضوء على دور الحوثيين في تحالف أوسع من الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول التي تتحدى المصالح الغربية.



إن أنشطة الحوثيين ليست ظاهرة معزولة بل هي جزء من نمط أوسع من الحرب غير النظامية التي تؤثر عليها القوى الكبرى، وخاصة إيران والصين وروسيا. وتستخدم هذه الدول تكتيكات غير متكافئة لتحدي المصالح الاستراتيجية للتحالف على مستوى العالم.



وتكشف تقارير استخباراتية أميركية حديثة أن الحوثيين قد يزودون حركة الشباب المناهضة للغرب في الصومال بالأسلحة قريباً، بتوجيه من إيران. وهذا الشكل من أشكال الحرب غير النظامية يعقد الحسابات الاستراتيجية الغربية، لأن المواجهة المباشرة مع إيران معقدة سياسياً وعسكرياً بغض النظر عن مبرراتها المتزايدة.



هناك فوائد واضحة للصين. فهي تنخرط بشكل متزايد في المنطقة، وهي نقطة حاسمة لمبادرة الحزام والطريق ، كما وسعت قواعدها العسكرية والتجارية في ميناء جيبوتي على البحر الأحمر، في حين زادت أيضًا من دورياتها لمكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي. وبالتالي فإن أنشطة الحوثيين التي تعطل الطرق البحرية المتحالفة مع الغرب تفيد الصين من خلال إعاقة منافسيها الاستراتيجيين.



وترى روسيا أيضًا فرصًا في عدم الاستقرار الناجم عن ذلك. فمن خلال التحالف مع إيران، وبدرجة أقل مع الحوثيين، تهدف روسيا إلى إضعاف تماسك حلف شمال الأطلسي وتشتيت انتباه التحالف عن تركيزه الأساسي على الأمن الأوروبي .



ويأتي هذا في حين سعت موسكو إلى كسب ود الفصائل المتحاربة في السودان من خلال توفير الأسلحة ومدربي الشركات العسكرية الخاصة بالتناوب لكل جانب، مع التركيز على إنشاء قاعدة بحرية خارجية في نهاية المطاف على البحر الأحمر في ميناء السودان.



ويمكن النظر إلى دعم الحوثيين كجزء من استراتيجيتها الأوسع لإنشاء جبهات متعددة من التوتر لحلف شمال الأطلسي، مما يؤدي إلى استنزاف موارده وتركيزه الاستراتيجي وسط حرب روسيا المدمرة ضد أوكرانيا.



إن استمرار وتصعيد أنشطة الحوثيين المناهضة للشحن البحري قد يكون له العديد من العواقب طويلة المدى على الغرب. ولمواجهة هذه التهديدات، قد يحتاج حلف شمال الأطلسي والحلفاء الديمقراطيون في آسيا وأستراليا وأماكن أخرى إلى زيادة وجودهم وقدراتهم البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب حلفاء الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية الذين امتنعوا حتى الآن عن القيام بذلك .



ولكن الحملة الحوثية لها فائدة ثانوية. ذلك أن التصدي للتهديدات مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ من شأنه أن يدفع حلف شمال الأطلسي إلى الابتكار في التدابير المضادة. ويشمل هذا تطوير قدرات الحرب الإلكترونية المتقدمة، وتحسين أنظمة الدفاع الصاروخي، وتحسين تقنيات الكشف عن الألغام وإزالتها .



ولكن حتى هذا يأتي بتكلفة باهظة. فالإيرانيون والروس والصينيون يدرسون الحوثيين عن كثب ــ ويجب أن نفترض أنهم يتلقون معلومات استخباراتية مباشرة منهم ــ وهو ما يساهم بشكل مباشر في زيادة القدرة والقوة القاتلة لأنظمة الأسلحة المستقبلية.



إن الأنشطة المناهضة للشحن التي يقوم بها الحوثيون تشكل تحديًا كبيرًا. ونحن نتجاهل تصرفات المحور المناهض للغرب المتنامي على حسابنا. وتستفيد هذه الدول الخبيثة بشكل كبير من الأنشطة الحوثية المستمرة، وكل ذلك في الوقت نفسه يقوض المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الغربية.



إن أعضاء حلف شمال الأطلسي ليس لديهم خيار سوى تعزيز تدابير الأمن البحري، والابتكار التكنولوجي، وتبني استراتيجيات دبلوماسية واقتصادية شاملة. وسوف يكون نجاح التحالف حاسماً في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

