الجيش اليمني يعلن ضبط عصابة ترويج وبيع المخدرات بعد مطاردة شرقي البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة تعمل في ترويج وبيع المخدرات بعد عملية مطاردة شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن نقطة عسكرية تابعة للواء 23 مشاة ميكا، ضبطت عصابة متخصصة في ترويج وبيع المخدرات، على الخط الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن جنود من النقطة نجحوا في مطاردة العصابة والقبض عليها، موضحًا أنه تم العثور بحوزتها على 8 آلاف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة تقدر قيمتها بنحو 48 ألف ريال سعودي.

وذكر المصدر أن قيادة اللواء قامت بإحالة أفراد العصابة إلى إدارة أمن الوادي والصحراء في محافظة حضرموت بعد حصر الكمية المضبوطة في محاضر رسمية.

من جانبه، أشاد قائد اللواء 23 ميكا، العميد الركن عبدالله معزب، بالحس الأمني واليقظة العالية لأفراد النقطة، داعياً إلى المزيد من الجهود لتعزيز الأمن في كافة النقاط العسكرية التابعة للواء، مؤكدًا مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات لحماية المجتمع اليمني من الآفات المدمّرة.