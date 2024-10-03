إحصائية رسمية: وفاة وإصابة أكثر من 300 شخص جراء حوادث السير خلال سبتمبر الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت حوادث السير التي شهدتها المناطق المحررة خلال شهر سبتمبر الفائت، بوفاة وإصابة أكثر من 300 شخص وفق إحصائية أمنية حديثة.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية، إن طرقات وشوارع المناطق المحررة شهدت خلال شهر سبتمبر الفائت 323 حادثة مرورية تسببت بوفاة 58 شخصاً، وإصابة 258 آخرين من بينهم 144 شخصاً إصابتهم بليغة.

وأضاف أن حوادث السير التي بلغت خسائرها المالية 280 مليون ريال، توزعت بين 216 حادثة صدام مركبات، 71 حادثة دهس مشاة، و 29 حادثة انقلاب آليات، و 6 حوادث سقوط من على مركبة، وحادثتي حريق مركبات.

وأرجعت الإحصائية تلك الحوادث إلى مخالفة قواعد وقوانين السير وإهمال المشاة وعدم الاهتمام بصلاحية المركبات وإصلاحها.