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تعز..وفاة مُسن متأثرا بإصابته جراء قصف حوثي على بلدة "حبور" بالشقب

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن مُسن، متأثرا بإصابته بقصف شنته مليشيات الحوثي الإرهابية، على قرية "حبور" بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموام شرق محافظة تعز، الأسبوع الماضي.
 
وذكر موقع "سبتمبر نت" نقلاً عن مراسله، أن المواطن (عبدالله علي محمد ـ 70 عاما)، توفي الثلاثاء متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها جراء قصف حوثي الأسبوع المنصرم في منطقة "الشقب".
 
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت، الأربعاء الماضي، بقصف مدفعي، قرية "حبور"، مما أدى إلى استشهاد طفلين اثنين، وجرح خمسة أطفال إضافة إلى المُسن "عبدالله".
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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