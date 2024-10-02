تناول كوبا من هذا المشروب ليلا.. درع حصين ضد السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من المشروبات التي توفر فوائد مذهلة لصحة الجسم، وتحمي من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، كالسرطان وأمراض الجهاز الهضمي، مثل الزعتر.

وبحسب ما ذكره موقع MedicineNet، إليك ما يفعله تناول منقوع الزعتر على صحة الجسم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعمل مشروب الزعتر على تقليل إنتاج الغازات الزائدة وانتفاخ البطن، كما يحسن صحة الجهاز الهضمي، ويعود ذلك إلى الزيوت المتطايرة الموجودة في العشب، والتي لها خصائص طاردة للغازات، كما أنه يخفف آلام المعدة المزعجة لأنه يعمل كمضاد للتشنج، ويقضي على مشكلات عسر الهضم بسهولة.

مكافحة السرطان

يحتوي الزعتر على مكونات نشطة قادرة على منع نمو الأورام الخبيثة. كما أن الكارفاكرول، الذي يُعتبر أحد مكونات الزيت العطري، يتمتع بخصائص مضادة للسرطان، مما يجعل الزعتر مضادًا محتملًا للسرطان.

وأظهرت دراسة حديثة أن مادة الكارفاكرول الموجودة في الزعتر، تعمل على تقليل نمو وانتشار سلالتين من خلايا سرطان القولون، كما أنه غني بأقوى مضادات الأكسدة، ما يحمي من خطر تكوّن الخلايا السرطانية الناتجة عن الجذور الحرة.

إنقاص الوزن

يحتوي الزعتر على مواد كيميائية تعمل على تقليل الشهية، كما تعمل مادة الثيمول على تحسين عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الزعتر على أعلى محتوى من مضادات الأكسدة مقارنة بأي عشب آخر، تساعد مضادات الأكسدة الفينولية واللوتين والزياكسانثين والثيمونين الموجودة في الزعتر في السيطرة على الجذور الحرة والقضاء عليها في جميع أنحاء الجسم، ما يساعد على الوقاية من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطانات وأمراض القلب والدماغ.

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