رغم تنظيفه المستمر.. سيدة تكتشف أمر مرعب للغاية في مكيف الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، عثرت سيدة على 7 ثعابين داخل المكييف الخاص بغرفتها داخل منزلها في بانكوك، تايلاند.

وبحسب ما ذكره موقع mustsharenews، صُدت سيدة عندما كانت تسمع أصوات غريبة تخرج م ن المكييف، ومن ثم ظهر ذيل ثعبان يتدلى من المكيف، ما تسبب في إصابتها بالذعر، وسرعان ما توصلت بالفنيين للتخلص من الثعبان خارج منزلها.

ولكن الكارثة كانت في وصولهم، حيث تبين أن المكييف يحتوي على 7 ثعابين، إذ أمسك أحدهما باللوحة الأمامية بينما قام الآخر بسحب الزاحف باستخدام القماش، ويبدو أيضًا أن أجزاء من التيار المتردد قد تم تفكيكها أثناء العملية، وفي نهاية المطاف، تمكنوا من سحب الثعابين بنجاح ووضعهم في كيس بلاستيكي.

وكانت السيدة في حالة ذعر لأنها تحرص على تنظيف المكيف باستمرار، وتشعر بالحيرة حول وصول الثعابين للتكييف، وتبين أنها كانت تعيش برفقة الثعابين لمدة 3 أشهر، ونصحت بضرورة التركيز مع الأصوات الغريبة في المنزل ومراقبتها.

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